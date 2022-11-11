Москва, 11 ноября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Выборы в Конгресс США идут четыре дня и, как ожидалось, республиканцы выигрывают у демократов. Причина перевеса голосов связана с недовольством экономической ситуацией в стране среди населения, высоким уровнем инфляции и действиями президента Джо Байдена. В российском сегменте соцсетей выборы в Конгресс имеют большой интерес, пользователи в Telegram-каналах спорят о том, кто победит.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

«Демократы победят, никто там не даст сделать переворот», — пишет Михаил Насыров.

Ришат Абдуллин напоминает: «Да ладно вам, украли у Трампа победу, так же и сейчас могут легко украсть у республиканцев выборы, ждём, наблюдаем, предвкушаем веселуху».

«Устроят опять голосование по почте, и привет республиканцам!» — добавил dmn_8181.

Inna Golovash уверена, что всё-таки победят республиканцы, если судить по статистике из Сети.

Пользователи также говорят о том, что нет разницы, кто победит, всё равно нет ни республиканцев, ни демократов, есть правящая элита.

«Можно назвать имена «правящей элиты» в США?» — спрашивает Натали.

Ей отвечает Alexey Polyansky: «Американский ВПК. Кто торгует оружием, тому и выгодны конфликты. Сами смотрите. Вот, например, взорвали «Северный поток», теперь газ европейцам продают американцы. Кто занимается газом в Америке? Гуглите и узнаете фамилии. Вот кто зарабатывает на внешней торговле, тот и элита».

«Наконец-то кто-то это сказал, что есть элита, которой пофиг, демократы там или республиканцы! Так, рейтинги смотрят. Имена правящей элиты… Они шифруются, зачем им светиться, чтобы их все знали, не шифруются только совсем яркие представители — Сорос, Бжезинский, Илон Маск», — торжествует Ирина Казьмина.

Одновременно с выборами началось обсуждение того, как будут вести себя американские рынки и доллар при победе республиканцев. Кроме того, возникает вопрос, изменится ли политика США по отношению к ситуации на территории бывш. УССР и к России. Несмотря на перевес республиканцев, фондовые рынки не растут, а доллар укрепляется.

Экономист Александр Воронков отметил, что при победе демократов ничего не изменится и будет продолжать расти инфляция. А вот при победе республиканцев, скорее всего, будут расти фондовые рынки, а доллар будет укрепляться.

Некоторые в социальных сетях прогнозируют, что ждёт Россию при победе республиканцев и как изменится отношение США к СВО.

«Какие бы выборы в Америке ни были, отношение к России вряд ли изменится. Когда был Трамп у власти, начались санкции по отношению к России, так что «потепление» маловероятно. Да и вообще нам надо заниматься своей повесткой, а не американской жизнью», — пишет Ivan Russkih.

А вот Александр Ворноков предполагает, что все-таки какое-то потепления по отношению к России будет идти, потому что США нужно выходить из экономического кризиса. При этом он отметил, что, конечно же, Штаты не прекратят помощь киевскому режиму, и вообще республиканцы, как и демократы, одинаково смотрят на ситуацию на территории бывш. УССР.

«То, что республиканцы — это такие же русофобы, как и демократы, я даже не сомневаюсь. Но есть шанс, что к власти придут те, с кем хоть в каком-то виде можно будет вести диалог», — подчеркнул пользователь Александр.

«Нацизм на территории бывш. УССР всё равно останется. Хоть те, хоть эти — русофобы, финансирование киевского режима останется. Нет американофилии и её возврату в Россию», — подытожил Vячеслаv Умпелеv.

Есть и те, кто призывает россиян к действию: «А мы то что сидим?! В прошлый раз выбрали им и сейчас выберем. Голосуем через Госуслуги».