Краснодар, 11 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Краснодарский край готов нарастить экспорт муки, консервов, мяса, молочной продукции и вин в Армению. Об этом на встрече с генеральным консулом Армении в Ростове-на-Дону Левоном Минасяном 11 ноября сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Армения сегодня по-прежнему является стратегическим партнёром Краснодарского края. Так, по итогам 2021 года внешнеторговый оборот Кубани с Арменией вырос почти на 15% и превысил 111 млн долларов. Кубанские производители готовы наращивать экспорт товаров в Армению. К примеру, они могут поставлять больше муки, консервов, мяса и молочной продукции, вин. На рынках Краснодарского края пользуются спросом фрукты, овощи, орехи, специи из Армении.

На встрече было особо отмечено, что на данный момент на Кубани проживает треть армян в России (более 340 тыс. человек). При этом люди бережно относятся к общей истории и работают на благо Краснодарского края.