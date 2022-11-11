Рязань, , 15:12 — REGNUM Гражданку США, осуждённую за угрозу убийства и причинение лёгкого вреда здоровья, депортируют на родину, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Рязани.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщина жила в подмосковном Одинцово с местным жителем, пара часто ссорилась. В ходе одной из ссор она несколько раз ранила мужчину ножом. Суд приговорил её к одному году и трём месяцам колонии-поселения, наказание она отбывала в Рязанской области.

Распоряжением УФСИН России пребывание иностранки на территории РФ признано нежелательным. Железнодорожный районный суд 10 ноября постановил поместить её в Центр временного содержания иностранных граждан регионального УМВД до 9 декабря 2022 года включительно.

Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.