Куала-Лумпур, 11 ноября 2022, 15:18 — REGNUM В Малайзии 19 ноября 2022 года пройдут парламентские выборы, на которых также будет определен новый премьер-министр страны, сообщает Detik.
Три основные коалиции в Малайзии возглавляют премьер-министр Исмаил Сабри Якоб, оппозиционер Анвар Ибрагим и бывший премьер-министр Мухиддин Ясин.
Ожидается, что ни одна коалиция не получит большинства в парламенте Малайзии. Для определения следующего премьер-министра, который затем сформирует новое правительство, необходимо абсолютное большинство голосов.
Эксперты прогнозируют, что все голоса распределятся между тремя основными коалициями и многими другими более мелкими партиями.
Как сообщало ИА REGNUM, малайзийский политик Махатхир Мохамад заявил, что снова будет баллотироваться на пост премьер-министра.
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