Куала-Лумпур, 11 ноября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Малайзии 19 ноября 2022 года пройдут парламентские выборы, на которых также будет определен новый премьер-министр страны, сообщает Detik.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Три основные коалиции в Малайзии возглавляют премьер-министр Исмаил Сабри Якоб, оппозиционер Анвар Ибрагим и бывший премьер-министр Мухиддин Ясин.

Ожидается, что ни одна коалиция не получит большинства в парламенте Малайзии. Для определения следующего премьер-министра, который затем сформирует новое правительство, необходимо абсолютное большинство голосов.

Эксперты прогнозируют, что все голоса распределятся между тремя основными коалициями и многими другими более мелкими партиями.

Как сообщало ИА REGNUM, малайзийский политик Махатхир Мохамад заявил, что снова будет баллотироваться на пост премьер-министра.