Москва, 11 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») подготовила поправки к законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды, которые должны исключить возможность признавать пропагандой нетрадиционных отношений объекты культуры, литературы, мифологии, научные исследования, сатиру и юмор, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Дарья Драй, ИА REGNUM Книги

«По новому закону под запрет может попасть мифология древней Индии, Греции, картины Александра Дейнеки, научно-популярные книги и статьи о человеческой природе происхождения нетрадиционных сексуальных предпочтений у людей. Мы должны заботиться о сохранении традиционных семейных ценностей, но к данной версии законопроекта слишком много вопросов. Не нужно объявлять охоту на ведьм, нужно трезво, без эмоций и личного отношения, подойти к написанию текста закона», — сказала Горячева.

В свои поправках она предлагает уточнить формулировки и термины, используемые в законопроекте, чтобы исключить возможность произвольного привлечения компаний и граждан к ответственности за распространение контента. Особое внимание уделено исключению возможности признавать пропагандой нетрадиционных отношений научные исследования, объекты культуры, литературы, мифологии, юмор и сатиру.

Также депутат считает необходимым проработать механизм взаимодействия участников рынка и Роскомнадзора, чтобы позволить социальным сетям и онлайн-кинотеатрам не подвергаться административному штрафу при добровольном удалении контента по требованию регулятора.

По словам Горячевой, кинопрокатчики уже переживают не лучшие времена, а существующая версия законопроекта может нанести ущерб и онлайн-кинотеатрам, так как после принятия закона вся информация, «пропагандирующая нетрадиционные отношения-предпочтения» должна быть удалена.

«Во-первых, непонятно, что именно под такой информацией авторы законопроекта имеют в виду. Во-вторых, весь удаленный контент сохранится на пиратских сервисах, а значит потребитель уйдет туда. Легальный сегмент потеряет прибыль», — отметила парламентарий.

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