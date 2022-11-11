Москва, 11 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В конце ноября — начале декабря в Каире состоится заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору о сокращении наземных вооружений (ДСНВ). Об этом 11 ноября рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Да, могу подтвердить. Эта информация (о встрече в Каире — ред.) соответствует действительности. Заседание двусторонней консультативной комиссии после долгого перерыва, связанного с ковид-ограничениями, будет проведено в очном формате. Его продолжительность примерно неделя — с конца ноября до первых чисел декабря», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рябков уточнил, что главой делегации РФ на заседании будет спецпредставитель министра, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев, всё время являвшийся «главой российской делегации в этом формате».

«Возобновление инспекций по ДСНВ — это один из множества вопросов в повестке дня предстоящего мероприятия», — заключил замглавы МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что никаких предложений России к США по поводу организации встречи глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на саммите G20 не поступало.