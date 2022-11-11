Москва, 11 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает объяснимым тревожное состояние неравнодушных людей. В личном телеграм-канале он написал, что понятие территориального суверенитета по-прежнему актуально.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло, — написал Медведев. — Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию».

Он также добавил, что «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ объявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра в Херсонской области. В Херсоне остались до 100 тыс. мирных жителей, рассказал мэр города.

Антоновский мост, соединявший берега Днепра, взорван. Однако по-прежнему желающих покинуть правый берег перевозят катера, действует паромная переправа.