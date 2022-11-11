* запрещённая в России организация

Лахор, Пакистан, , 15:09 — REGNUM Миллионы пуштунов, живущих в Пакистане, осознали, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это антипуштунский проект. Об этом заявил Афрасиаб Хаттак, бывший пакистанский политик и сенатор.

Камера видеонаблюдения (сс) OpenClipart-Vectors

На встрече в Лахоре он сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана и Пакистана ничем не отличаются друг от друга, у них одинаковая идеология и лидер, и что это — антипуштунский проект, поддерживаемый «некими силами» в Пакистане.

Афрасиаб Хаттак назвал Пакистан «фабрикой по производству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Он также сказал, что несколько месяцев назад заявлял о переброске пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долину Сват по прямому указанию пакистанских властей.

Хаттак также заявил, что «они передали Афганистан талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а теперь они хотят передать пуштунские районы Пакистана пакистанским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

При этом он подчеркнул, что люди в Вазиристане, Хайбере, Свате и других приграничных с Афганистаном районах Пакистана, выступающие против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отвергают переговоры между пакистанским правительством и группировкой «Техрик-е Талибан Пакистан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».