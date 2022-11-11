Ташкент, 11 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в агрессивной политике. Это заявление он сделал 11 ноября на саммите Организации тюркских государств в узбекистанском Самарканде.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Несмотря на то, что два года назад закончилась Вторая Карабахская война, Армения продолжает совершать военные провокации на границе с Азербайджаном. Последняя такая провокация была совершена в сентябре текущего года», — сказал Алиев.

Он заявил, что вооружённые силы Азербайджана в те дни провели «контрнаступательную операцию». Президент подчеркнул, что азербайджанские военнослужащие заняли позиции «на родной земле».

Напомним, 13 и 14 сентября на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения между подразделениями двух стран. Армения обвиняет Азербайджан в атаке на армянскую территорию и в продвижении вглубь на 7,5 км на одном из участков. Ереван пригласил международных наблюдателей на границу, Баку этого не стал делать.