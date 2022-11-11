Лос-Анджелес, США, 11 ноября 2022, 15:11 — REGNUM Полнометражный анимационный фильм на основе шоу «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет на экраны в 2025 году. Об этом 11 ноября сообщает журнал Variety.
Авторы картины сообщили, что её премьера состоится 10 октября 2025 года. Кинокомпания Paramount также назвала дату релиза фильма на основе мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»: в кинотеатрах США его начнут показывать 23 мая 2025-го. Отмечается, что обе ленты выйдут в широкий прокат.
Напомним, производством полнометражного фильма на основе популярного шоу «Аватар: Легенда об Аанге» занимаются компании Nickelodeon Animation, Paramount Animation и Avatar Studios. Последнюю в феврале 2021 года основали аниматоры Майкл ДиМартино и Брайан Кониецко, работавшие над созданием оригинального сериала.
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