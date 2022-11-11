Лос-Анджелес, США, 11 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Полнометражный анимационный фильм на основе шоу «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет на экраны в 2025 году. Об этом 11 ноября сообщает журнал Variety.

Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» Аватар Аанг

Авторы картины сообщили, что её премьера состоится 10 октября 2025 года. Кинокомпания Paramount также назвала дату релиза фильма на основе мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»: в кинотеатрах США его начнут показывать 23 мая 2025-го. Отмечается, что обе ленты выйдут в широкий прокат.

Напомним, производством полнометражного фильма на основе популярного шоу «Аватар: Легенда об Аанге» занимаются компании Nickelodeon Animation, Paramount Animation и Avatar Studios. Последнюю в феврале 2021 года основали аниматоры Майкл ДиМартино и Брайан Кониецко, работавшие над созданием оригинального сериала.