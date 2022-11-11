Смоленск, 11 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта на ближайшие два года подписали Министерство спорта России и министерство спорта и туризма Белоруссии. Мероприятие состоялось 11 ноября в Смоленске.

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«Мы подвели итоги нашей совместной работы за прошедшие два года, был подписан соответствующий документ на период 2023–2024 годов», — сказал журналистам глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

Он добавил, что стороны обсудили самый широкий круг вопросов, среди которых проведение соревнований, учебно-тренировочных сборов, проведение Игр СНГ в 2023 году.

По его словам, стороны видят результаты совместной деятельности.