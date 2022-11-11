Чебоксары, , 15:07 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда младенцу: у ребёнка диагностирован ушиб головного мозга с переломом свода черепа. Суд вынес обвинительный приговор, назначив 4,5 года колонии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Перед судом предстал 46-летний житель Ядрина. По данным правоохранителей, преступление было совершено 5 марта 2022 года около 04:00 утра. Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, ударил по голове восьмимесячного сына своей знакомой.

В прокуратуре Чувашии поясняют, что женщина тогда была в гостях у ядринца и распивала с ним алкогольные напитки, а причиной поступка стал плач младенца.

«Мужчина стал «выкручивать» ухо ребёнку, а затем ладонью ударил по голове. Ребёнок получил ушиб головного мозга с переломом свода черепа», — говорят в республиканской прокуратуры.

В надзорном ведомстве отмечают, что обвиняемый ранее судим за особо тяжкое преступление.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»). Решением суда ему назначено 4,5 года колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

Напомним, ранее в Чувашии завершено расследование в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняются в истязании семилетней дочери.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году 15 лет лишения свободы получил житель Моргаушского района Чувашии за надругательство над 10-летней дочерью своей сожительницы. Это происходило с августа по сентябрь 2021 года.

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