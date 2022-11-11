Москва, , 15:05 — REGNUM У Вашингтона нет уверенности в том, что их западные партнеры продолжат поддерживать антироссийские санкции на фоне нарастающих экономических проблем. Причиной этого может стать недовольство бизнеса и домохозяйств вызванными высокими ценами, ограничительными мерами и рост расходов из-за них, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Санкции ЕС против России беспрецедентны по своей широте, а также по серьезности последствий, которые в конечном итоге вылились на Евробок.

До санкций, Россия вносила львиную долю импорта энергоносителей в Европу, однако это партнерство теперь нарушено и газ по «Северному потоку» больше не идет. По мере того, как в Европе становится холоднее, усилия по сдерживанию потребления газа и электроэнергии достигают своего предела и начинают сходить на нет.

Предприятия по всей Европе не просто сокращают потребление энергии и продолжают работать в обычном режиме. Они закрывают заводы, сокращают штаты или переезжают. Европа вполне может быть на пути к деиндустриализации.

Производственная активность еврозоны упала до самого низкого уровня с мая 2020 года. Ожидается, что инфляция в еврозоне достигнет нового рекордного максимума в ноябре 2022 года, превысив 10,7% в октябре.

Более того, Европейский союз столкнется куда с более серьезной проблемой в удовлетворении своих энергетических потребностей в ближайшие годы, учитывая высокие затраты на доставку газа на большие расстояния.

В отличие от нефти, природный газ трудно транспортировать в больших объемах в виде газа, поэтому его экспортируют либо по трубопроводам, либо превращают в сжиженный природный газ (СПГ), но это дорого и требует больших инвестиций.

Учитывая текущий опыт и заглядывая в будущее, европейские правительства должны ясно видеть негативное влияние санкций на глобальную энергетическую безопасность своих стран.

Экономическое давление привело к протестам в некоторых европейских городах по поводу роста инфляции и высокой стоимости отопления. Всё это может привести к расколу между Соединенными Штатами и Европой в решимости продолжения санкции, потому что США выглядят намного лучше в плане энергии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газета Politico сообщила, что США опасаются отказа от антироссийских санкций в некоторых странах Европы.

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