Уфа, 11 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Памятную доску участнику спецоперации на территории б. УССР Альберту Аллагулову установили в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщил заместитель премьер-министра правительства региона Ирек Сагитов на своей странице в социальной сети.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вечный огонь

«Герои не умирают. Они остаются жить в нашей памяти, в наших сердцах. Подвиг и мужество ребят, вставших на защиту Родины, не забудутся никогда», — сообщил чиновник.

Он отметил, что в Уфе на улице Муксинова была открыта памятная доска Альберту Аллагулову, который погиб в мае 2022 года при исполнении воинского долга на территории СВО.

«За свой подвиг он был награжден Орденом Мужества. Сегодня от имени главы республики вручил его семье орден генерала Шаймуратова. Мы будем помнить о наших воинах, о всех наших ребятах, которые не вернулись», — заявил Сагитов.

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