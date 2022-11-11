Грозный, 11 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Чечне в течение октября 2022 года отмечено изменение цен в сторону увеличения на ряд продуктов. По данным Чеченстата, наиболее существенно подорожали бананы — на 27,1%, яйца — на 13,6% и карамель — на 10,8%. Зато на 6,1% подешевел шоколад, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Uainfo.org Цены на продукты

Среди подешевевших продуктов питания также оказались пряники, кальмары, гречка, мясокопчености, ряд сыров, рыба мороженая, подсолнечное масло и молочные продукты, а также сезонные овощи — картошка, капуста и яблоки. Выросли цены на апельсины, огурцы, грибы свежие, помидоры и груши, а также сельдь соленую. Незначительное подорожание произошло с курами охлажденными и морожеными и чёрным чаем.

В итоге индекс потребительских цен в Чечне увеличился на 0,56%, а стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц претерпела снижение на 0,7%, составив 5316,21 рубля.