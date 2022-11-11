Ясиноватая, ДНР, , 15:03 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских нацистов был произведён в 14:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз не столкнётся с серьёзной нехваткой природного газа минимум два года.