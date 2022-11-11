Курган, , 15:06 — REGNUM В Кургане контрольная проверка выпуска боевой техники на «Курганмашзаводе» натолкнула заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева на мысли о Русском мире. Ими он поделился в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Да, и кстати. Помимо оружия и спецтехники. Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию», — прокомментировал Дмитрий Медведев, видимо, последние события в Херсоне.

Заместитель председателя Совбеза РФ также отметил, что «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство — нет».

«Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», — призвал Дмитрий Медведев.

Также Медведев сообщил, что 11 ноября работает в Кургане. Им уже заслушаны доклады исполнителей гособоронзаказа, федеральных ведомств по вопросам обеспечения Вооружённых сил РФ современным оружием.