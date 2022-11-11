Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Владимир Влазнев покинул свой пост. Чиновник уволился по собственному желанию. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 11 ноября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

«Глава администрации города Алексей Логвиненко принял отставку главы администрации Ленинского района Владимира Влазнева», — сказано в сообщении.

До назначения нового руководителя исполнять обязанности главы администрации Ленинского района Ростова-на-Дону будет Константин Тихонов — начальник городского управления торговли и бытового обслуживания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года депутаты Ростовской-на-Дону городской думы одобрили назначение Владимира Влазнева на пост главы администрации Ленинского района. До этого он занимал должность заместителя руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», а в 2018 году был избран депутатом Законодательного собрания Ростовской области.

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