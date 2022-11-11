Бухарест, 11 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Депутаты парламента Румынии обратились к своим коллегам в Королевстве Нидерланды с просьбой содействовать скорейшему вступлению Бухареста в Шенгенскую зону. Об этом 11 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

В открытом письме руководству Генеральных штатов — высшего представительного и законодательного органа Нидерландов румынские народные избранники подчеркнули, что участие Бухареста в Договоре об отмене пограничного и таможенного контроля в рамках ЕС (Шенгенское соглашение) «не только выведет экономику Румынии из глубокого кризиса, но и привлечет в Объединенную Европу дополнительные средства».

«Наша страна полностью готова к «Шенгену», любое промедление будет неоправданным и приведет к потере времени и ресурсов, — говорится, в частности, в послании. — Мы просим вас принять Бухарест в эту структуру».

Ответа на послание пока не последовало.

Напомним, ранее Нидерланды выступили категорически против присутствия Румынии и Болгарии в Шенгенской зоне.