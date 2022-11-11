* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 11 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в Афганистане запущена программа, в соответствии с которой люди устанавливают камеры видеонаблюдения в своих домах и комнатах, чтобы сотрудничать в обеспечении безопасности.

(сс) OpenClipart-Vectors Камера видеонаблюдения

Согласно сообщению Национального радио и телевидения, Халид Задран добавил, что недавно в 15-м районе Кабула камеры видеонаблюдения были установлены более чем в двух тысячах домов.

В некоторых сообщениях указывается, что установка камер видеонаблюдения гражданами является обязательной.

Наблюдатели отмечают, что из-за широко распространенной бедности и нищеты многие не могут позволить себе купить и установить камеру видеонаблюдения. Задран при этом подчёркивает, что установка камер видеонаблюдения не является обязательной.

Некоторые считают, что установка камер видеонаблюдения по программе, запущенной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может иметь другую причину: радикалы шпионят за людьми.