Бухарест, , 14:57 — REGNUM Национальная федерация сотрудников системы Скорой помощи Румынии (FNSAR) объявила о намерении провести общегосударственную забастовку 22 ноября текущего года. Об этом 11 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Протест Nathan Keirn

Как утверждают в FNSAR, главным требованием организаторов и потенциальных участников акции является выделение финансовых средств системе быстрого медицинского реагирования, а также осуществление дополнительной социальной поддержки медперсоналу структуры.

«Мы не можем работать в условиях жёсткой экономии», — отмечено в заявлении оргкомитета предстоящего мероприятия.

По данным независимых экспертов, на сегодняшний день только 25% автомобилей «СП» в стране соответствуют необходимым техническим нормам, а оборудование на многих станциях Скорой помощи не менялось в течение последних 30 лет. Кроме того, зарплата экстренных бригад не превышает среднее жалование по стране, составляющее около $600.

Предполагается, что акция пройдет в Бухаресте, Тимишоаре, Яссах и других крупных городах, а также небольших населенных пунктах Румынии. При этом медики будут выезжать на срочные вызовы к пациентам.