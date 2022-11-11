Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Строительство завода в Грузии по производству беспилотных летательных аппаратов находится в завершающей стадии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба минобороны республики.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что предприятие посетил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Производство организовывает грузино-польская компания «Дельта-Вебе».

«На указанном предприятии грузинские и польские специалисты будут вместе работать над темой производства беспилотных летательных аппаратов», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее Джуаншер сообщил, что производство беспилотников в Грузии будет налажено до конца текущего года.