* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, , 14:55 — REGNUM Генассамблея ООН приняла резолюцию по Афганистану. В документе талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было дано понять, что, если они не будут уважать права человека, права женщин и девочек и права меньшинств, они не будут признаны. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Заседании сессии ГА ООН United Nations

Россия и Китай назвали тон этой резолюции «несбалансированным».

Резолюция была одобрена 9 ноября голосами 116 стран. В ней выражается озабоченность тяжёлой экономической и гуманитарной ситуацией, продолжением насилия и присутствием террористических групп в Афганистане после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Китай и Россия, не поддержав резолюцию, призвали США разблокировать замороженные средства Центрального банка Афганистана и расследовать преступления иностранных сил в этой стране.

В резолюции содержится призыв к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставить афганским женщинам и девочкам право на реальное участие во всех сферах, также выражается обеспокоенность по поводу нынешнего положения женщин, особенно закрытия школ для девочек, и возможностей трудоустройства.

«Эта резолюция является чётким призывом уважать, защищать и соблюдать права человека, формировать инклюзивное правительство и бороться с терроризмом. Чёткий посыл этой резолюции заключается в том, что без [решения вышеуказанных вопросов] отношения не будут нормализованы и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет признан. Взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаётся ограниченным из-за неуважения к ценностям», — заявила представитель Германии в ООН Анте Ландерци.

Резолюция призывает к изменению политики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении афганских женщин, например недавно им было запрещено посещать парки и спортивные клубы.

Ранее специальный докладчик ООН по правам человека Ричард Беннет раскритиковал вытеснение талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщин из социальной сферы. При этом радикалы обычно рассматривают запросы стран мира в отношении афганских женщин как вмешательство во внутренние дела.