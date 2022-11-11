Москва, 11 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Решение минфина США о продлении для российских банков, связанных с энергетикой и подпавших под американские санкции, вполне рутинное, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Минфин США на купюре 10 Долларов США

«Вводя санкции, США часто предусматривают временные исключения, чтобы минимизировать эффект бумеранга для собственной экономики и, когда это возможно, для их союзников и мировой экономики в целом.

Так, после введения санкций на «РУСАЛ», временные лицензии для Группы «ГАЗ» продлевались регулярно с 2018 по 2022 гг. В данном случае, налагая санкции на российские банки и ЦБ РФ, США учитывают, что невозможность проводить долларовые расчеты по сделкам с Россией за энергоресурсы приведет к коллапсу мирового энергетического рынка и глубокому глобальному экономическому кризису, от которого пострадают прежде всего западные экономики.

Поэтому предусматриваются «временные» исключения, которые можно продлевать до тех пор, пока это необходимо. Западные страны отказываются от импорта российской нефти (ЕС откажется от морских поставок с 5 декабря).

Но при этом они заинтересованы, чтобы Россия экспортировала энергоресурсы на мировые рынки, чтобы сохранить баланс спроса и предложения и избежать ценового шока», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, минфин США продлил для российских банков, подпавших под американские санкции, временное разрешение на операции, связанные с энергетикой, до 15 мая 2023 года.