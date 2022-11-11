Пномпень, , 14:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна разочарована ухудшением ситуации в Мьянме, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Индонезия очень разочарована ухудшением ситуации в Мьянме, отсутствием значительного прогресса, а также мы не видим никаких обязательств со стороны военной хунты по реализации пяти пунктов достигнутого консенсуса», — заявил президент Индонезии на саммите АСЕАН в Пномпене (Камбоджа).

Президент подчеркнул, что ситуация в Мьянме не должна мешать поездкам и сотрудничеству стран АСЕАН.

Однако, продолжил Джоко Видодо, Индонезия по-прежнему привержена продолжению оказания гуманитарной помощи народу Мьянмы. Индонезия также призвала АСЕАН немедленно вступить в диалог со всеми заинтересованными сторонами в Мьянме.

«Индонезия также призывает к немедленному прекращению всех актов насилия в Мьянме», — отметил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо передал два послания молодому поколению Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на саммите в Камбодже.

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