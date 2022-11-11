Оренбург, 11 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Создателя легендарной группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова похоронят на Почётном квартале кладбищенского комплекса «Степной-1». Прощание с музыкантом состоится 13 ноября, сообщает портал orenday.ru.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Стоит отметить, Сергей Кузнецов не является почётным гражданином города. Однако мать основателя «Ласкового мая» и его фанаты обратились с просьбой похоронить Сергея Кузнецова рядом с выдающимися оренбуржцами. Разрешение было получено.

Прощание с Сергеем Кузнецовым состоится 13 ноября в похоронном зале по адресу улица Монтажников 29 Б. Панихида с отпеванием пройдёт с 10:00 до 15:00 по местному времени (08:00 — 13:00 мск).