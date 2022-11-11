Мариуполь, ДНР, 11 ноября 2022, 15:00 — REGNUM Республиканский спасательный центр, построенный за три месяца, открыли в Мариуполе 11 ноября. Об этом в своём телеграм-канале написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Современный просторный спасательный центр оснащён по последнему слову техники. Здесь будет расположена база сотрудников МЧС ДНР. Именно они с первых дней СВО спасают людей, разгребают завалы, разминируют территории.
Объект построен за три месяца военно-строительной компанией Минобороны России.