Мариуполь, ДНР, , 15:00 — REGNUM Республиканский спасательный центр, построенный за три месяца, открыли в Мариуполе 11 ноября. Об этом в своём телеграм-канале написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

Современный просторный спасательный центр оснащён по последнему слову техники. Здесь будет расположена база сотрудников МЧС ДНР. Именно они с первых дней СВО спасают людей, разгребают завалы, разминируют территории.

Объект построен за три месяца военно-строительной компанией Минобороны России.