Мариуполь, ДНР, 11 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Республиканский спасательный центр, построенный за три месяца, открыли в Мариуполе 11 ноября. Об этом в своём телеграм-канале написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Современный просторный спасательный центр оснащён по последнему слову техники. Здесь будет расположена база сотрудников МЧС ДНР. Именно они с первых дней СВО спасают людей, разгребают завалы, разминируют территории.

Объект построен за три месяца военно-строительной компанией Минобороны России.