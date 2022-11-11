Ясиноватая, ДНР, 11 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Боевики преступного режима Киева снова обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что новый обстрел Ясиноватой со стороны боевиков ВСУ был осуществлён в 14:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР).