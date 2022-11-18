Москва, 18 ноября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. В условиях антироссийских санкций государство, следуя целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», запустило программу оказания финансовой, правовой, информационной и иной поддержки субъектам МСП в целях их потенциального участия в закупках под потребности заказчиков. Её оператором выступила корпорация МСП.

Иван Шилов ИА REGNUM Росток

Как сообщил в своем телегам-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, здесь интереснее всего возможность заключать офсетные договоры:

«Что это значит? По такому договору МСП-поставщик выступает в качестве инвестора, который на свои или заемные средства строит собственное новое или развивает действующее производство. В свою очередь госкомпания-заказчик берет на себя обязательство в течение нескольких лет закупать именно у него продукцию/услуги. В выигрыше по итогу остается каждая сторона: малый бизнес имеет гарантию роста и стабильный рынок сбыта, заказчик получает необходимую продукцию нужного качества».

В пилотном режиме на МСП. РФ свои запросы уже разместили 27 крупнейших заказчиков, среди которых РЖД, «Ростех», «Автодор».

Инициативу приветствует председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Интерес малого бизнеса к различного рода партнерским отношениям с крупными компаниями отмечается достаточно давно — так, в декабре 2021 года Минэкономразвития РФ представило Декларацию взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП, разработанную совместно с «Деловой Россией» на основании обращений от предпринимателей с учетом российского и международного опыта.

Что важно, неотъемлемой частью Декларации стал стандарт взаимодействия, содержащий ряд показателей оценки эффективности, принципы отчетности и раскрытия информации в рамках совместных мероприятий. Именно на регламентацию процессов взаимодействия и направлены недавно принятые поправки в 285-ФЗ и соответствующее Постановление Правительства РФ №2008.

Сегодня направление «выращивания» поставщиков среди малых компаний обретает «новое дыхание» в связи с продолжающимся санкционным давлением и необходимостью для российских предпринимателей перестраивать свою деятельность на внутренний спрос, ключевым источником которого, безусловно, становится государство и крупные корпорации».

«Мы в рамках реализации офсетных контрактов в Хабаровском крае столкнулись с тем, что компаниям не очень нравится менять поставщиков в рамках того же 223-ФЗ, все хотят работать с проверенными контрагентами и их можно понять. С этой программой может быть то же самое. Необходим четкий и понятный механизм работы этой программы, если будет достаточный контроль со стороны Правительства РФ, если госкорпорации обяжут не просто выбирать 25% поставщиков из числа МСП, но и добавлять новых поставщиков — только тогда эта инициатива «полетит», — считает исполнительный директор «Деловой России» в Хабаровском крае и Еврейской автономной области Александр Головко.

Поправка к закону, дающая «зелёный свет» созданию подобных программ, безусловно, носит позитивный характер, подчеркнул бизнес-юрист, генеральный директор компании «Гебель и партнёры» Сергей Гебель:

«Практика показывает, что далеко не все средние, и, тем более, микрокомпании способны соответствовать многочисленным критериям, выдвигаемым при госзакупках. Крупные госкомпании практикуют «предквалификационный отбор» среди потенциальных поставщиков, внутреннюю аккредитацию, значительно экономящую временные затраты на проведение тендерных процедур. В конечном итоге подобные программы призваны избавить государство от недобросовестных поставщиков и повысить профессиональную подготовленность малого и среднего бизнеса к реалиям сегодняшнего рынка.

При этом, конечно, есть и риски повышения коррупционной составляющей в российской экономике, где доля государственного сектора превышает 70%. «Выращенные» в рамках подобных программ компании могут заведомо обладать некими преференциями при отборе поставщиков, что может снизить конкурентность отбора поставщиков, его прозрачность. Это может создать благоприятные условия для коррупционных схем».

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.