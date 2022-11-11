Брюссель, , 14:46 — REGNUM Евросоюз не столкнётся с серьёзной нехваткой природного газа минимум два года. Об этом заявил еврокомиссар Паоло Джентилони.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал о новом экономическом прогнозе Еврокомиссии, из которого следует, что Европейский союз избежит нехватки газа. Серьёзных потрясений в этой сфере не ожидается во время всего прогнозного периода — до конца 2024 года.

«Продолжение снижения спроса и диверсификации поставок обеспечат то, что экономика ЕС избежит больших нехваток газа в течение прогнозного периода», — сказал Джентилони во время пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика находится на пути в рецессию в результате антироссийских санкций.