Симферополь, 11 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей обвиняемого в попытке совершения диверсии на территории региона, сообщила 11 ноября пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурант дела обвиняется следственными органами в попытке совершить диверсию — подрыв опор ЛЭП на территории Крыма в октябре 2022 года.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых была избрана Киевским районным судом г. Симферополя», — уточнили в суде.

Защита обвиняемого обжаловала решение, однако Верховный суд оставил решение районного суда в части избранной меры пресечения, оставлены без изменений.