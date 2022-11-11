Чебоксары, 11 ноября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Чувашии могут запретить продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, так как они могут вызвать зависимость и обострение нервных заболеваний. Соответствующий законопроект разработал комитет Госсовета Чувашии по экономической политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Осторожно, дети

Депутаты предлагают рассмотреть законопроект «Об установлении на территории Чувашской Республики ограничения розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков». Он предполагает запрет розничной продажи детям безалкогольных энергетиков «в целях предупреждения причинения вреда их здоровью».

Парламентарии ссылаются на то, что последние годы в России резко возросли продажи безалкогольных тонизирующих напитков и значительно расширился их ассортимент. Депутаты акцентируют внимание на том, что основным тонизирующим компонентом таких напитков является кофеин синтетического происхождения.

«Несовершеннолетние без каких-либо ограничений приобретают эти напитки, потребляют их в таком количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, сравнимый с неумеренным потреблением алкоголя, прежде всего, в отношении сердечно-сосудистой системы. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у несовершеннолетних соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний. Некоторые исследования показывают, что безалкогольные тонизирующие напитки не насыщают человека дополнительной энергией, а истощают резервы организма», — отмечается в пояснительной записке.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Госсовет Чувашии поддержал разработанный правоохранителями закон о запрете зажигалок детям.