Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Первым, кто заявил, что будет противостоять на выборах лидера самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) действующему председателю Нике Мелии, стал Георгий Чаладзе. Об этом он сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Никанор Мелия European People's Party

Политик заявил, что все силы партии нужно направить на освобождение из заключения бывшего президента республики Михаила Саакашвили.

«Жизненно необходимо в короткие сроки добиться результата — освобождения третьего президента! Я не собираюсь тратить время на прошлое, я не могу его изменить, но мы можем создать будущее вместе!», — написал Чаладзе.

Он добавил, что для этого нужно скоординировать действия в Грузии и за границей. Чаладзе стал первым после Мелии, кто сообщил о желании участвовать во внеочередных внутрипартийных выборах.

Напомним, Саакашвили основал ЕНД, но после того, как его лишили грузинского гражданства, формально не возглавляет партию. Мелия является председателем «Нацдвижения» с декабря 2020 года. Однопартийцы обвиняют его в сворачивании протестов, которые проводились в связи помещением под стражу Саакашвили, вернувшегося в октябре 2021 года в Грузию.

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