Ярославль, , 14:50 — REGNUM Новый мэр Ярославля Артём Молчанов пообещал слышать ярославцев и делать жизнь в городе более комфортной. Слова об этом прозвучали на церемонии вступления в долность 11 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артём Молчанов мэрия Ярославля

«Есть проблемы и есть сложности, которые необходимо решать при непосредственном погружении в них. Нужно каждый день делать наш город комфортным, приятным, добрым. Чтобы люди чувствовали себя здесь дома. Впереди много больших проектов и сложных задач. Но я уверен, что вместе с депутатами муниципалитета, вместе с правительством Ярославской области, вместе с профессиональной командой мэрии города Ярославля и предприятиями города Ярославля мы можем решить все вопросы. Самое главное — это диалог. Самое главное — слушать друг друга, слушать жителей города Ярославля и слышать жителей города Ярославля. Делать всё то, что приносит благо нашему городу», — сказал Артём Молчанов.

Напомним, Артёма Молчанова избрали мэром 7 ноября на заседании муниципалитета Ярославля. Свои полномочия он будет исполнять в течение пяти лет.

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