Тюмень, 11 ноября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Тюменской области налоговиками сформировано более 732 тыс. уведомлений для жителей региона, из них 88 тыс. — для несовершеннолетних, сообщила на пресс-конференции 11 ноября заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова.

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Налог на имущество — это налог за владение транспортными средствами, земельными участками, квартирами, домами, гаражами и иными строениями. Он является источником доходной части региональных и муниципальных бюджетов, от наполнения которых зависит уровень экономической стабильности. Напомним, данный налог необходимо заплатить до 1 декабря.

«На сегодняшний день — уже более 45% граждан оплатили свои налоги. Это на два процента больше, чем в прошлом году», — отметила Ольга Иванова.

Исчисленная сумма имущественного налога в регионе составила 3,2 млрд рублей. В эту сумму включён земельный налог — 378 млн рублей, на имущество физических лиц — 981 млн, транспортный налог — 1,85 млрд рублей.

Заместитель руководителя управления ФНС по Тюменской области отметила, что Тюменская область находится в числе регионов с высоким уровнем собираемости имущественных налогов физических лиц. По итогам 2021 года данный показатель составил 99,8%.