Молдавия, 11 ноября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Стабильный союз для безопасности и обороны, дополняющий НАТО и призванный помогать таким небольшим странам, как Молдавия, считает необходимым создать Европарламент. Об этом 11 ноября заявила на брифинге в Кишиневе глава европейского законодательного органа Роберта Метсола.

(сс) European Parliament Европарламент

«Нам нужно укреплять инфраструктуру безопасности. Европейский парламент высказался очень чётко: нам необходимо создать стабильный союз безопасности и обороны, который дополнит НАТО и поможет таким странам, как Молдавия, предотвратить другие возможные серьезные инциденты», — сказала она.

Также Метсоал уточнила, что власти Евросоюза в курсе инцидента со сбитой системой ПВО Киева и упавшей на территории Молдавии ракетой, и считают этот инцидент тревожным сигналом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в штаб Партии социалистов Молдавии 11 ноября пришли правоохранители и начали проводить обыск.