Томск, 11 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанут трое местных жителей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

По данным следствия, в 2014 году фигуранты создали кредитный потребительский кооператив «Уран». Обещая высокие проценты по вкладам, они выманивали деньги у граждан, хотя выполнять обязательства они не намеревались.

«На протяжении более пяти лет жители г. Томска и Томской области вступали в члены данного кооператива, заключали гражданско-правовые договоры, в соответствии с которыми передавали личные сбережения фигурантам уголовного дела», — отметили в надзорном ведомстве.

Всего в числе потерпевших числятся 264 пайщика, которым был причинен ущерб на сумму более 114 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске перед судом предстал председатель потребительского кооператива по обвинению в хищении более 4,6 млн рублей у 16 обманутых пайщиков.

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