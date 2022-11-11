Красноярск, 11 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Красноярске следствие организовало проверку по сообщениям об отравлении троих человек отварной кукурузой в вакуумной упаковке. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Pxhere.com Кукуруза

По имеющейся информации, трое красноярцев — 19-летняя девушка и двое детей — употребляли отварную кукурузу в вакуумной упаковке. Организована процессуальная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сообщается, что кукуруза была приобретена в разных торговых точках Красноярска. После её употребления в медучреждение госпитализировали троих человек с признаками пищевого отравления. В ходе обследования у пациентов предварительно диагностировано заболевание ботулизм. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Управление Роспотребнадзора по региону изъяло из магазинов города некачественную партию продукции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев 11 ноября подчеркнул, что пострадавшие ели отварную кукурузу в вакуумной упаковке производства фирмы из Узбекистана. В отношении импортёра проводится внеплановая проверка.