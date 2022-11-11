Дакар, 11 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане включён в заявку сборной Сенегала по футболу на чемпионат мира, несмотря на травму. Об этом 11 ноября сообщила Сенегальская федерация футбола.

Екатерина Лаут Садио Мане

Ранее сообщалось, что 30-летний Мане получил повреждение сухожилия и не сыграет на ЧМ-2022.

Также в заявку попали выступающие за лондонский «Челси» вратарь Эдуар Менди и защитник Калиду Кулибали.