Москва, , 14:43 — REGNUM Решение министерства торговли США больше не числить Россию страной с рыночной экономикой можно счесть своеобразным верхом антироссийской «культуры отмены», заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С одной стороны — это выражение доведённой до абсурда политики экономических санкций, поскольку лишение России статуса государства с рыночной экономикой влечёт за собою возвращение Соединенными Штатами повышенных антидемпинговых пошлин против российской продукции.

С другой стороны — это чисто идеологическая декларация. За Россией отказываются признать то, что должно быть присуще только «хорошим», «идейно подкованным».

Однако следует помнить, что данным статусом Россию американское правительство наделило лишь в 2002 году, не озаботившись этим раньше, когда Россия жизненно нуждалась хоть в каких-то поощрениях.

В то же время Китай продолжает оставаться главным торговым партнёром Америки, хотя и так и не смог добиться от неё признания в рыночном статусе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что заявление американской администрации о лишении российской экономики статуса рыночной противоречит логике.

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