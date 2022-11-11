Бишкек, 11 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев и исполнительный директор крупнейшей государственной энергокомпании Франции «Electricite de France» Беатрис Буффон подписали Меморандум о взаимопонимании и Соглашение о неразглашении информации.

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По какой причине киргизстанские власти решили засекретить информацию о сотрудничестве с французской корпорацией, ведомство разъяснений не даёт.

Отмечается, что стороны намерены в ближайшее время определить условия, на которых может начаться сотрудничество по проектам строительства гидроэлектростанций, тепловых станций и плавучих солнечных электростанций на водохранилищах в Киргизии.

Также руководство Минэнерго и «Electricite de France» планирует рассмотреть возможность совместного участия в модернизации уже имеющихся в Киргизии ГЭС и распределительных энергосетей, а также системы обслуживание клиентов и повышения уровня её кибербезопасности.

ИА REGNUM напоминает, что износ электрических сетей Киргизии превышает 70%. При этом большая часть этого оборудования проработала больше 30 лет. По оценкам экспертов, на их обновление и ввод новых мощностей требуется не меньше 350 млрд сомов (255,6 млрд рублей).

Отметим, что власти Киргизии несколько лет безуспешно пытаются найти инвесторов, готовых вложить в проекты по строительству гидроэлектростанций $14 млрд (857,4 млрд рублей).