Казань, 11 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В столице Татарии 26 ноября в борьбу за главный трофей соревнований по фиджитал-единоборствам вступят настоящие бойцы ММА (смешанные единоборства). Об этом сообщает пресс-служба дирекции спортивных и социальных проектов.

Kzn.ru Турнир по фиджитал-единоборствам

Сначала спортсмены будут играть в приставку в Mortal Kombat, а потом сильнейший выявляется в реальной схватке. Баллы из цифровой и физической частей поединка суммируются. Голоса зрителей также приносят дополнительные очки.

Турнир пройдет в рамках второй серии «Фиджитал игр», включающей дисциплины: единоборства, гонки и хоккей.

В Казани «Фиджитал игры» проводятся в рамках тестовых мероприятий в преддверии «Игр будущего».

Напомним, спортсмены из 16 государств с 9 по 15 ноября принимают участие в чемпионате Азии по рукопашному бою в столице Татарии.

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