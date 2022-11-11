Панама, , 14:43 — REGNUM Президент Панамы Лаурентино Кортисо отправится 12 ноября в США для повторного медицинского обследования, так как страдает миелодиспластическим синдромом. Об этом пишет Prensa Latina.

Лаурентино Кортисо (сс) alav

После диагностирования заболевания, по рекомендации семейных врачей в июле 2022 года, президент сдал первые анализы в США. Это будет первое медицинское обследование, которое пройдет президент после начала лечения, рекомендованного специалистами из Хьюстона.

Государственное управление связи Панамы сообщило, что Кортисо находится в добром здравии и посетил несколько мероприятий, посвященных 201-й годовщине независимости от Испании.

Президент Панамы останется за границей до 17 ноября.