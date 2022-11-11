Луганск, , 14:42 — REGNUM На территории мемориального комплекса «Не забудем, не простим» на окраине Луганска были перезахоронены останки 38 человек — защитников Донбасса. Об этом 11 ноября в своём телеграм-канале написал врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Они отдали свои жизни за мир, за Родину, за нашу с вами свободу. Подвиг их бессмертен и наш долг — восстановить имя каждого героя», — написал Пасечник.

ИА REGNUM сообщало, что ранее на территории мемориального комплекса были захоронены тела 15 человек, погибших от рук киевских карателей.

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