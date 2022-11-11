Москва, , 14:57 — REGNUM Потребительский рынок, к которому относится и общественное питание, переживает в последние годы нелёгкие времена, хотя до этого показывал достаточно хорошую динамику роста, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Ресторан Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это было связано с усилением конкуренции, в том числе, в связи со значительным ростом количества участников, с ростом доходов населения и, как следствие, повышением потребительского спроса, с расширением способов приобретения благ с помощью электронной торговли. Все или многое изменилось в пандемийный период.

Не все предприятия сферы услуг смогли внедрить адаптационные механизмы в бизнес- процессы в этот период. Столкнулся с влиянием факторов агрессивной внешней среды и ресторанный бизнес, который не может быть полностью автономным и полагаться только на саморегулирование.

Как оказалось, не только факторы потребительской уверенности и предпочтения потребителя обеспечивают стабильное развитие предприятий общественного питания, большую роль оказывают формы государственной поддержки.

Именно этой поддержки для системы ресторанного бизнеса в форме государственных гарантий по кредитам, льготного налогообложения, предоставление льгот по кредитам, займам, льготных тарифов на коммунальные услуги, выдача государственных грантов, заказов и других оказалось недостаточно в отличие от других видов предпринимательской деятельности.

Следует обратить внимание на влияние такого внешнего фактора как инфраструктурная обеспеченность потребительского рынка. С одной стороны это организации, помогающие организовать его эффективное функционирование, а с другой приводящие к удорожанию ряда товаров и услуг, реализуемых на этом рынке.

Существенно изменилось во времени ресурсное обеспечение потребительского рынка, связанное с разрывом логистических и технологических цепочек, замедлением поставок сырья и оборудования. Финансовый сектор довольно сложно откликается на предоставление кредитов малым и средним предприятиям, составляющим значительную долю в субъектах потребительского рынка.

В то же время финансовый сектор оперативно откликнулся на введение теневых схем в расчетах ресторанного бизнеса. Положительный эффект безналичных расчетов оказался удобной теневой схемой для ряда ресторанов и кафе, что отнюдь не оправдывает их действий по нивелированию агрессивного воздействия факторов внешней среды», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росфинмониторинг, Центральный банк и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли схему, которая позволяла бизнесу в сфере общепита скрыть доходы и уйти от налогов.