Уфа, , 14:33 — REGNUM Мемориальный комплекс «Вышка-бабушка» после реконструкции открыли в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Добыча нефти Пресс-служба правительства Республики Коми

Он напомнил, что «Вышка-бабушка» является одной из главных достопримечательностей города Ишимбая, в котором 16 мая 1932 года забил первый фонтан нефти.

«Именно тогда нашу республику стали называть «вторым Баку». В годы Великой Отечественной войны нефть, которую здесь добывали, помогала нашему фронту», — напомнил глава региона.

Он сообщил, что реконструкция этого мемориального комплекса завершена.

«Важно, что на этом преображение Ишимбая, столицы первой башкирской нефти, не заканчивается. На 90% завершен капремонт улицы Губкина. Продолжаются работы по благоустройству площади Первооткрывателей башкирской нефти. Это масштабный проект, концепцию которого разработали с учётом мнения жителей», — сообщил Хабиров.