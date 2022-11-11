Кишинёв, 11 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Совет телевидения и радио (СТР) Молдавии принял решение оштрафовать телеканал Primul in Moldova на 10 тыс. леев (около 30 тыс. рублей), найдя нарушения во время интервью с лидером партии «Шор» Иланом Шором. Об этом 11 ноября сообщил журналистам член СТР Руслан Михалевский.

Чурбан Илан Шор

Он сообщил, что в время интервью в кадр попала подушка, флаг и буклеты, на которых была символика «Шор». Согласно законодательству, полагалось предупредить зрителей о политической рекламе.

«Смысл в том, что любая реклама должна быть помечена», — сказал Михалевский.

Интервью было опубликовано 12 октября. По словам ведущей телеканала Людмилы Бельченковой, запись проходила в Израиле, где скрывается от молдавских властей Шор.